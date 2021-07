Green Pass, nuovo Dpcm in arrivo: ecco quando si userà (Di martedì 20 luglio 2021) Green Pass per eventi, mezzi pubblici, ristoranti al chiuso. In questi giorni si sta discutendo molto della “via italiana al Green Pass“, un uso esteso del Pass verde nel nostro Paese dopo che anche la Francia ha introdotto nuove misure per rinforzare la campagna di vaccinazione puntando sugli indecisi. La minaccia della variante Delta ha reso infatti necessario lo studio di nuove misure per il contenimento dei contagi, che stanno tornando ad aumentare in tutti i Paesi europei. Sono diverse le proposte sul tavolo, da un uso esteso del Green Pass alla modifica delle regole ... Leggi su leggioggi (Di martedì 20 luglio 2021)per eventi, mezzi pubblici, ristoranti al chiuso. In questi giorni si sta discutendo molto della “via italiana al“, un uso esteso delverde nel nostro Paese dopo che anche la Francia ha introdotto nuove misure per rinforzare la campagna di vaccinazione puntando sugli indecisi. La minaccia della variante Delta ha reso infatti necessario lo studio di nuove misure per il contenimento dei contagi, che stanno tornando ad aumentare in tutti i Paesi europei. Sono diverse le proposte sul tavolo, da un uso esteso delalla modifica delle regole ...

Advertising

borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - borghi_claudio : COVID: IL LEGHISTA BORGHI, “BASTA BUGIE SU EMERGENZA, ECCO DECALOGO ANTI-DELIRIO. NO GREEN PASS” - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Green Pass, Renzi dice sì: 'In zona rossa ci vadano i no vax'. Il leader di Italia Viva:' Dobbiamo dare l'obbligo vacci… - Sunflow3150 : RT @AllStarsLA: Volo dopo aver letto 'green pass per i mezzi pubblici' quando sui pullman/treni/metro non ti controllano manco il biglietto… -