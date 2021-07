Sanità: 1,3 mln prestazioni in attesa, boom chiamate a FederAnziani (Di lunedì 19 luglio 2021) Milano, 19 lug. (Adnkronos Salute) - Sono 464 le chiamate arrivate durante la prima settimana di attività al servizio 'Pronto Senior Salute', il numero lanciato da Senior Italia FederAnziani "di fronte all'incredibile quota di oltre 1,3 milioni di prestazioni arretrate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale", ricorda l'associazione, "per supportare chi dovesse incontrare problemi e aiutare a ottenere prestazioni sanitarie entro i tempi stabiliti dalla normativa nazionale". Il servizio è rivolto agli over 65, che possono telefonare da fisso o mobile al numero 06.62274404 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Milano, 19 lug. (Adnkronos Salute) - Sono 464 learrivate durante la prima settimana di attività al servizio 'Pronto Senior Salute', il numero lanciato da Senior Italia"di fronte all'incredibile quota di oltre 1,3 milioni diarretrate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale", ricorda l'associazione, "per supportare chi dovesse incontrare problemi e aiutare a otteneresanitarie entro i tempi stabiliti dalla normativa nazionale". Il servizio è rivolto agli over 65, che possono telefonare da fisso o mobile al numero 06.62274404 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e ...

