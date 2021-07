Giulia Salemi e Pretelli festeggiano Leo: Ariadna zittisce tutti (Di lunedì 19 luglio 2021) Grandi festeggiamenti per i quattro anni di Leonardo, il figlio di Pierpaolo Pretelli e la modella Ariadna Romero: per il compleanno del piccolo, oltre a mamma e papà, non poteva mancare ovviamente Giulia Salemi, compagna dell’ex velino di Striscia La Notizia. La festa per Leo, a tema dinosauro, si è svolta in una location immersa nel verde, tra giochi, bolle di sapone e tanto divertimento. Il compleanno del piccolo ha rappresentato un’occasione imperdibile per cementificare i rapporti della bella influencer con la famiglia di Pretelli e soprattutto con Ariadna Romero, una presenza ... Leggi su dilei (Di lunedì 19 luglio 2021) Grandi festeggiamenti per i quattro anni di Leonardo, il figlio di Pierpaoloe la modellaRomero: per il compleanno del piccolo, oltre a mamma e papà, non poteva mancare ovviamente, compagna dell’ex velino di Striscia La Notizia. La festa per Leo, a tema dinosauro, si è svolta in una location immersa nel verde, tra giochi, bolle di sapone e tanto divertimento. Il compleanno del piccolo ha rappresentato un’occasione imperdibile per cementificare i rapporti della bella influencer con la famiglia die soprattutto conRomero, una presenza ...

