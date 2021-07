Covid, infettivologo Andreoni salva No Vax in mare: "Lo rifarei ma ho rischiato" (Di lunedì 19 luglio 2021) Durante un weekend di relax trascorso in barca lontano dalle corsie d’ospedale, l’infettivologo Massimo Andreoni è stato protagonista del salvataggio di una persona che stava annegando. “Abbiamo visto da lontano una persona agitarsi tra le onde. All’inizio non capivamo bene, poi ci siamo allertati perché erano grida d’aiuto e ci siamo avvicinarci”, ha detto all’Adnkronos Salute il professor Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma. Il racconto del medico prosegue “Gli ho praticato la respirazione bocca a ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 luglio 2021) Durante un weekend di relax trascorso in barca lontano dalle corsie d’ospedale, l’Massimoè stato protagonista deltaggio di una persona che stava annegando. “Abbiamo visto da lontano una persona agitarsi tra le onde. All’inizio non capivamo bene, poi ci siamo allertati perché erano grida d’aiuto e ci siamo avvicinarci”, ha detto all’Adnkronos Salute il professor, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma. Il racconto del medico prosegue “Gli ho praticato la respirazione bocca a ...

