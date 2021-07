Laboratorio dello Stretto, grande attesa per il workshop “Studio sulle Cinque Dimensioni” all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria (Di domenica 18 luglio 2021) Stretto Web. L'Articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 18 luglio 2021)Web. L'colo proviene da City Roma News.

Advertising

andRanaldi : @Presidentissim0 Com??????lotto !1!1!!1 Mai notato che quelli del laboratorio di Wuhan e i medici dello Spallanzani… - redazionemetis : Cominciato il lavoro di Elisabetta Pozzi e di @ScenaNuda per la #produzione dello #spettacolo #Tesmoforiazuse che a… - Matteo03339987 : @Corriere Ahahahaha haha ma c'è la fiera dello schiavismo sotto questo post????poveri coglioni felici di essere topi da laboratorio... - BettaCaregnato : RT @ferruccioresta: La #ricerca avanzata come motore dello sviluppo: grazie all’accordo con @RegLombardia dotiamo #Milano e il suo indotto… - pippo_campiotti : RT @ferruccioresta: La #ricerca avanzata come motore dello sviluppo: grazie all’accordo con @RegLombardia dotiamo #Milano e il suo indotto… -