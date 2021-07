Gravissimo incidente a San Martino delle Scale, un uomo in codice rosso (Di domenica 18 luglio 2021) Un uomo in codice rosso in ospedale il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto questa sera a Monreale. L’incidente è avvenuto nella zona di San Martino delle Scale, nella zona di Valle Paradiso. Un uomo è rimasto ferito in modo grave dopo che una Seat Ibiza nera si è schiantata per cause ancora da accertare. Dalle prime informazioni, pare che l’incidente non abbia coinvolto altri mezzi. Non sono state fornite al momento le generalità dell’uomo rimasto ferito. Il personale del 118 ha soccorso ... Leggi su monrealelive (Di domenica 18 luglio 2021) Uninin ospedale il bilancio di un gravestradale avvenuto questa sera a Monreale. L’è avvenuto nella zona di San, nella zona di Valle Paradiso. Unè rimasto ferito in modo grave dopo che una Seat Ibiza nera si è schiantata per cause ancora da accertare. Dalle prime informazioni, pare che l’non abbia coinvolto altri mezzi. Non sono state fornite al momento le generalità dell’rimasto ferito. Il personale del 118 ha soccorso ...

