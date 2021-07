Cos’è la Sindrome de L’Avana che ha colpito diversi diplomatici in Austria? (Di domenica 18 luglio 2021) L’Austria sta aprendo delle indagini dopo le diverse segnalazioni che vedono alcuni diplomatici statunitensi avere dei sintomi riconducibili alla Sindrome de L’Avana mentre erano a Vienna. Ma di che cosa si tratta? Una strana Sindrome degli ufficiali statunitensi La notizia è stata riportata da The New Yorker. A quanto pare, circa due dozzine di ufficiali statunitensi a Vienna hanno avuto esperienza di sintomi non spiegabili dopo la presa in carico della Presidenza da parte di Joe Biden lo scorso gennaio. LEGGI ANCHE => Trump e il voto truccato, non solo Presidenziali: il precedente ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 18 luglio 2021) L’sta aprendo delle indagini dopo le diverse segnalazioni che vedono alcunistatunitensi avere dei sintomi riconducibili alladementre erano a Vienna. Ma di che cosa si tratta? Una stranadegli ufficiali statunitensi La notizia è stata riportata da The New Yorker. A quanto pare, circa due dozzine di ufficiali statunitensi a Vienna hanno avuto esperienza di sintomi non spiegabili dopo la presa in carico della Presidenza da parte di Joe Biden lo scorso gennaio. LEGGI ANCHE => Trump e il voto truccato, non solo Presidenziali: il precedente ...

Advertising

dianabernabei : RT @duplikey: Sindrome dell’impostore: cos’è e come uscirne - duplikey : Sindrome dell’impostore: cos’è e come uscirne - pablo__liberal : @pattybonn @PetrazzuoloF Immagino si riferisca a me verso Renzi.. ma se questo è il metro, il vostro per gente, app… - MarcoBenatti_ : @DinoGiarrusso @tomasomontanari Rubare è un reato. Quello che più stupisce è chi continua a sostenere chi ruba. Cos… - Steve140971 : #reazioneacatena #MarcoLiorni cambiare una volta giacca e camicia in tre anni no ? Cos'ha, la sindrome di Paperino ? -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è Sindrome Sindrome da perdita capillare: cos’è, sintomi e segnali a cui fare attenzione greenMe.it