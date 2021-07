Centinaia assembrati tra tavolini, chiuso locale in Salento (Di domenica 18 luglio 2021) Centinaia di giovani assembrati tra i tavolini senza alcun rispetto per le distanze anti - Covid: per un locale di Santa Caterina, marina di Nardò in Salento, ieri sera è scattata la chiusura ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 luglio 2021)di giovanitra isenza alcun rispetto per le distanze anti - Covid: per undi Santa Caterina, marina di Nardò in, ieri sera è scattata la chiusura ...

Advertising

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Ostia, le discoteche sono chiuse ma si balla in spiaggia: centinaia di ragazzi assembrati #Ostia - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Ostia, le discoteche sono chiuse ma si balla in spiaggia: centinaia di ragazzi assembrati #Ostia - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Ostia, le discoteche sono chiuse ma si balla in spiaggia: centinaia di ragazzi assembrati #Ostia - MediasetTgcom24 : Ostia, le discoteche sono chiuse ma si balla in spiaggia: centinaia di ragazzi assembrati #Ostia… - GaetanoGorgoni : Blitz anti #Covid: in centinaia assembrati e senza mascherina, per tre locali scatta la chiusura per 5 giorni… -

Ultime Notizie dalla rete : Centinaia assembrati Centinaia assembrati tra tavolini, chiuso locale in Salento Centinaia di giovani assembrati tra i tavolini senza alcun rispetto per le distanze anti - Covid: per un locale di Santa Caterina, marina di Nardò in Salento, ieri sera è scattata la chiusura ...

Covid, l'estate fa correre il virus: focolai dopo gli Europei e nelle zone della movida ... cluster in un pub dopo partita Italia - Belgio: 91 contagiati a Roma - - > Leggi Anche Ostia, le discoteche sono chiuse ma si balla in spiaggia: centinaia di ragazzi assembrati A Pantelleria l'ombra ...

Centinaia assembrati tra tavolini, chiuso locale in Salento - Cronaca ANSA Nuova Europa Centinaia assembrati tra tavolini, chiuso locale in Salento Centinaia di giovani assembrati tra i tavolini senza alcun rispetto per le distanze anti-Covid: per un locale di Santa Caterina, marina di Nardò in Salento, ieri sera è scattata la chiusura temporanea ...

Centinaia di giovani assembrati senza distanziamento tra i tavolini. Chiuso un locale a Santa Caterina NARDO' - Gli Agenti in servizio presso il Commissariato di P.S. di Nardò unitamente a personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Lecce, hanno proceduto ad elevare san ...

di giovanitra i tavolini senza alcun rispetto per le distanze anti - Covid: per un locale di Santa Caterina, marina di Nardò in Salento, ieri sera è scattata la chiusura ...... cluster in un pub dopo partita Italia - Belgio: 91 contagiati a Roma - - > Leggi Anche Ostia, le discoteche sono chiuse ma si balla in spiaggia:di ragazziA Pantelleria l'ombra ...Centinaia di giovani assembrati tra i tavolini senza alcun rispetto per le distanze anti-Covid: per un locale di Santa Caterina, marina di Nardò in Salento, ieri sera è scattata la chiusura temporanea ...NARDO' - Gli Agenti in servizio presso il Commissariato di P.S. di Nardò unitamente a personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Lecce, hanno proceduto ad elevare san ...