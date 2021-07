Scarpe e divise per il servizio in sala: ecco come sceglierle (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa divise e le calzature di un cameriere meritano sempre un certo riguardo nella scelta, considerando che si tratta di capi e accessori che devono garantire comfort, durata nel tempo, resistenza all’uso, eleganza e sicurezza. Inoltre, per chi entra in un ristorante, l’abbigliamento indossato dai camerieri rappresenta una sorta di biglietto da visita, ed è molto importante che sia in sintonia con lo stile del locale e con il livello del servizio offerto. Grazie all’assortimento di capi di abbigliamento professionale disponibile sul sito diviseprofessionali.net, è possibile acquistare tutto quanto occorre per il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLae le calzature di un cameriere meritano sempre un certo riguardo nella scelta, considerando che si tratta di capi e accessori che devono garantire comfort, durata nel tempo, resistenza all’uso, eleganza e sicurezza. Inoltre, per chi entra in un ristorante, l’abbigliamento indossato dai camerieri rappresenta una sorta di biglietto da visita, ed è molto importante che sia in sintonia con lo stile del locale e con il livello delofferto. Grazie all’assortimento di capi di abbigliamento professionale disponibile sul sitoprofessionali.net, è possibile acquistare tutto quanto occorre per il ...

Advertising

anteprima24 : ** #Scarpe e divise per il servizio in sala: ecco come sceglierle ** - simsantucci : @OfficialASRoma @ibanez41oficial @NBFootball @Gonzalo14villar I calzini @Nike, le divise @newbalance, le scarpe @adidasfootball. Uhm. -