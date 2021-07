Inter, più ombre che luci nella partita contro il Lugano (Di sabato 17 luglio 2021) Inizia la nuova stagione in casa Inter, sono tanti i punti Interrogativi per il club nerazzurro dopo l’addio di Antonio Conte e l’arrivo in panchina di Simone Inzaghi. I campioni d’Italia in carica sono scesi in campo nella partita amichevole contro il Lugano, più ombre che luci nella prestazione dell’Inter. Simone Inzaghi si schiera con il 3-5-2, in campo le secondo linee. Ci sono Dimarco, Agouame, Nainggolan, Pinamonti e Satriano. Inizio sprint del Lugano che si trova subito in doppio vantaggio con le ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 17 luglio 2021) Inizia la nuova stagione in casa, sono tanti i puntirogativi per il club nerazzurro dopo l’addio di Antonio Conte e l’arrivo in panchina di Simone Inzaghi. I campioni d’Italia in carica sono scesi in campoamichevoleil, piùcheprestazione dell’. Simone Inzaghi si schiera con il 3-5-2, in campo le secondo linee. Ci sono Dimarco, Agouame, Nainggolan, Pinamonti e Satriano. Inizio sprint delche si trova subito in doppio vantaggio con le ...

Advertising

DiMarzio : Joao Mario sempre più vicino al Benfica, Dalbert verso la Turchia: il punto sulle uscite dell'#Inter - ZZiliani : Per chi non lo sapesse: a dispetto dell’aplomb sfoggiato anche ieri a #Wembley, #Mattarella è un vero appassionato… - ZZiliani : Ve lo ricordate? Borussia Dortmund-Inter 3-2. “A parte #Godin, nessuno ha vinto niente qui. A chi chiedo qualcosa i… - luckyangel89 : Rigori. Pure stasera. Non ne usciamo più. #LuganoInter #IMInter #Inter #LuganoRegionCup #InterPreseason #ForzaInter - MambADKing : @Bubu_Inter Meravigliosa....soltanto i numeri, li avrei fatti più stretti ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter più Lugano - Inter 2 - 2: cronaca diretta live e risultato in tempo reale ...sulla destra l'Inter che sta prendendo il pallino del gioco con il passare dei minuti 22' Dimarco in verticale su Gagliardini che non riesce a servire un compagno in profondità e qualche istante più ...

DIRETTA/ Inter Lugano (risultato 1 - 2) streaming video tv: D'Ambrosio accorcia ... siamo solo a metà luglio e giustamente l'Inter inizia in maniera "sobria" la sua stagione, aspettando qualche impegno più probante. Sia come sia, vedremo come andranno le cose nella diretta di Inter ...

Roma-Inter, Dzeko ritrovato è l'arma in più di Fonseca. È insostituibile, come per Conte lo è Lukaku Corriere della Sera ...sulla destra l'che sta prendendo il pallino del gioco con il passare dei minuti 22' Dimarco in verticale su Gagliardini che non riesce a servire un compagno in profondità e qualche istante...... siamo solo a metà luglio e giustamente l'inizia in maniera "sobria" la sua stagione, aspettando qualche impegnoprobante. Sia come sia, vedremo come andranno le cose nella diretta di...