Bergamasco di 16 anni preso a colpi di chiave inglese in faccia per uno sguardo di troppo (Di sabato 17 luglio 2021) Bergamo - La voce troppo alta e uno sguardo di troppo sono costati cari a un 16enne Bergamasco in vacanza a Gallipoli, in Salento . E' stato aggredito a colpi di chiave inglese da un 30enne con ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 17 luglio 2021) Bergamo - La vocealta e unodisono costati cari a un 16ennein vacanza a Gallipoli, in Salento . E' stato aggredito adida un 30enne con ...

Advertising

francobus100 : Bergamasco di 16 anni preso a colpi di chiave inglese in faccia per uno sguardo di troppo - Giorno_Bergamo : Bergamasco di 16 anni preso a colpi di chiave inglese in faccia per uno sguardo di troppo - gcapizzi : Nato e cresciuto con Si3 (nisseno), ero madrelingua. Trasferito al nord a 12 anni (Bergamo, Lo2), risultato: - pers… - ItaliaaTavola : Costituito nel 1984, il club ha compiuto 37 anni all’insegna dell’amicizia, della buona tavola e della solidarietà.… - estebandidonew : RT @Manolovilla14: LUI È IL MIO ELETTRICISTA, 27 ANNI BERGAMASCO... QUESTA VOLTA NON HA RESISTITO ALLE MIE TENTAZIONI. ERA TALMENTE ECCITAT… -