Love is in the air, trama 16 luglio: una toccante confessione d'amore (Di venerdì 16 luglio 2021) Puntata imperdibile di Love is in the air quella che andrà in onda oggi, venerdì 16 luglio. La storia d'amore di Eda e Serkan, infatti, come preannuncia la trama, finalmente subirà un'evoluzione importante e il giovane capirà con chi desidera stare, tra l'affascinante fioraia e l'ex fidanzata Selin. Intanto, Eda sarà decisa a partire alla volta dell'Italia per finire finalmente l'università e lasciarsi per sempre alle spalle Serkan. Tuttavia, la ragazza avrà un importante confronto con Selin e le rivelerà che la sua storia con l'imprenditore era una messinscena affinché lei tornasse tra le sue braccia e lasciasse Ferit ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 16 luglio 2021) Puntata imperdibile diis in the air quella che andrà in onda oggi, venerdì 16. La storia d'di Eda e Serkan, infatti, come preannuncia la, finalmente subirà un'evoluzione importante e il giovane capirà con chi desidera stare, tra l'affascinante fioraia e l'ex fidanzata Selin. Intanto, Eda sarà decisa a partire alla volta dell'Italia per finire finalmente l'università e lasciarsi per sempre alle spalle Serkan. Tuttavia, la ragazza avrà un importante confronto con Selin e le rivelerà che la sua storia con l'imprenditore era una messinscena affinché lei tornasse tra le sue braccia e lasciasse Ferit ...

Ultime Notizie dalla rete : Love the Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 16 luglio 2021 Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset : ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful , Una Vita , Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 16 luglio 2021 , su Canale 5 . L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle ...

Love is in the Air Anticipazioni 16 luglio 2021: Serkan impedisce a Eda di partire, "Sono pazzamente innamorato di te!" ComingSoon.it

Love is in the air, anticipazioni: Eda e Serkan non dovranno farsi notare Le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di lunedì 19 luglio 2021: Serkan ed Eda sempre più vicini ma nessuno dovrà sapere ...

