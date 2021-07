La Loacker sbarca nel Maceratese in cerca di terreni per coltivare le nocciole

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Loacker sbarca

corriereadriatico.it

URBISAGLIA - L'azienda di prodotti dolciaritra le colline di Urbisaglia per presentare il progetto di coltivazione della nocciola nel l' Appennino marchigiano. A fare gli onori di casa, durante l'incontro moderato da Giordano ...APPROFONDIMENTI URBISAGLIA Lanel Maceratese in cerca di terreni per coltivare le...URBISAGLIA - L’azienda di prodotti dolciari Loacker sbarca tra le colline di Urbisaglia per presentare il progetto di coltivazione della nocciola nel l’Appennino marchigiano. A fare gli onori di casa, ...