Junior Cally: “Soffro di DOC, sono alcolista e dipendente dal sesso. Entro in rehab” (Di venerdì 16 luglio 2021) È forte e diretto il lungo post pubblicato ieri 15 luglio da Antonio Signore, in arte Junior Cally, conosciuto ai più per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 (dove si classificò penultimo con ‘No grazie‘). “Ho deciso di fermarmi prima che sia troppo tardi, ho scelto la vita e ho deciso di respirare e di pensare alla mia salute mentale e non”, ha esordito il rapper romano su Instagram. E ancora: “Questi sono stati due anni da incubo Pensavo di essere forte e solido a sufficienza per superarla facilmente e invece no, a distanza di quasi due anni mi ritrovo ancora qui a leccarmi le ferite. Non sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) È forte e diretto il lungo post pubblicato ieri 15 luglio da Antonio Signore, in arte, conosciuto ai più per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 (dove si classificò penultimo con ‘No grazie‘). “Ho deciso di fermarmi prima che sia troppo tardi, ho scelto la vita e ho deciso di respirare e di pensare alla mia salute mentale e non”, ha esordito il rapper romano su Instagram. E ancora: “Questistati due anni da incubo Pensavo di essere forte e solido a sufficienza per superarla facilmente e invece no, a distanza di quasi due anni mi ritrovo ancora qui a leccarmi le ferite. Non...

