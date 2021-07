Incidente sul lavoro, operaio cade dal cestello e finisce sugli scogli (Di venerdì 16 luglio 2021) Ancora un Incidente sul lavoro. Questa mattina, in via Torricella, fra Minori e Maiori, un operaio dell’Anas è finito sugli scogli, dopo un volo dal cestello della gru. Sul posto intervenuti elicotteri e carabinieri di Amalfi . Il camion ha perso il controllo e gli operai sono sbalzati sulle rocce. Sarebbero due i feriti nell’Incidente sul lavoro a Minori. Molto complicato per i soccorritori trasferirlo in ambulanza l’operaio che era nel cestello, che e’ rimasto riverso a terra sulla scogliera e per il ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 16 luglio 2021) Ancora unsul. Questa mattina, in via Torricella, fra Minori e Maiori, undell’Anas è finito, dopo un volo daldella gru. Sul posto intervenuti elicotteri e carabinieri di Amalfi . Il camion ha perso il controllo e gli operai sono sbalzati sulle rocce. Sarebbero due i feriti nell’sula Minori. Molto complicato per i soccorritori trasferirlo in ambulanza l’che era nel, che e’ rimasto riverso a terra sullaera e per il ...

