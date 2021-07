NBA Finals 2021, Milwaukee pareggia sul 2-2. Phoenix, non bastano 42 di Booker: finisce 109-103 (Di giovedì 15 luglio 2021) Questa notte si è giocata gara-4 delle NBA Finals 2021 tra Milwaukee Bucks e Phoenix Suns. Gli uomini di Budenholzer pareggiano la serie sul 2-2 nonostante una partita non eccellente dal campo (40.2%) e dall’arco (7 su 29). Il finale è sul filo del rasoio e a deciderlo sono i canestri di Khris Middleton e la difesa, soprattutto quella di Giannis Antetokounmpo. NBA Finals 2021: IL CALENDARIO COMPLETO DELLE PARTITE NBA PLAYOFF 2021: IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI NBA PLAYOFF 2021: I RISULTATI (in aggiornamento) SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) Questa notte si è giocata gara-4 delle NBAtraBucks eSuns. Gli uomini di Budenholzerno la serie sul 2-2 nonostante una partita non eccellente dal campo (40.2%) e dall’arco (7 su 29). Il finale è sul filo del rasoio e a deciderlo sono i canestri di Khris Middleton e la difesa, soprattutto quella di Giannis Antetokounmpo. NBA: IL CALENDARIO COMPLETO DELLE PARTITE NBA PLAYOFF: IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI NBA PLAYOFF: I RISULTATI (in aggiornamento) SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : NBA Finals Quando Robin diventa Batman: così Middleton ha vinto gara - 4 per i Bucks ... ad essere un giocatore in grado di fare la differenza in una gara - 4 delle Finals . 'Ha fatto tante cose per arrivare a giocare al livello in cui gioca - lo elogia coach Bud - . La cosa principale ...

NBA, Antetokounmpo svela il mistero dei cambi nel primo quarto: "Dovevo andare in bagno" In gara - 3 aveva fatto spaventare tutti . Dopo tre minuti e mezzo del primo quarto , Giannis Antetokounmpo segnala alla panchina di volere un cambio, esce dal campo e si dirige verso gli spogliatoi . ...

NBA Finals, la stoppata di Giannis fa impazzire la lega: le reazioni del mondo NBA Sky Sport NBA Finals, sesto fallo Booker: arbitri riconoscono errore mancato fischio in Gara 4 Devin Booker graziato dagli arbitri nel finale di Gara 4. Non è stato fischiato un suo evidente fallo – il sesto della partita – ai danni di Jrue Holiday, impegnato a concludere a canestro. La mancat ...

Booker croce e delizia, Middleton trascina i Bucks: Finals in parità Al Fiserv Forum Milwaukee supera Phoenix per 109-103 ed impatta la serie sul 2-2: Chris Paul delude, Book a 42 punti, ma è limitato dal quinto fallo nel quarto periodo. Domenica si torna in campo in A ...

