Ddl Zan, la battaglia prosegue, ma dopo il voto di ieri sostenitori più preoccupati (Di giovedì 15 luglio 2021) Senza un accordo ad ampio raggio, la prospettiva di un rinvio a settembre appare concreta. Martedì prossimo il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti al testo. Italia Viva chiede di ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 15 luglio 2021) Senza un accordo ad ampio raggio, la prospettiva di un rinvio a settembre appare concreta. Martedì prossimo il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti al testo. Italia Viva chiede di ...

Advertising

borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - davidefaraone : Lancio un appello ai giornalisti, c’è qualcuno che può chiedere a Conte, Di Maio e Grillo un’opinione sul #ddlZan?… - villaalbe : RT @pigriziamoratti: La Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione contro Ungheria e Polonia per violazione dei diritti fond… - infoitinterno : Al Senato il ddl Zan rischia: salvo per un solo voto | il manifesto -