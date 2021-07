Covid, contagi ancora in aumento: sono 2.455. Sestili: «Presto saremo come il Regno Unito» (Di giovedì 15 luglio 2021) sono stati 2.455 i nuovi contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 2.153. Dunque, casi in aumento, come conferma anche il tasso di positività che passa dall’1% di ieri all’1,28% di oggi, rispettivamente su 210.599 e su 190.922 tamponi. Calano, invece, i morti. Ieri erano stati 23, in aumento rispetto ai 20 del giorno precedente. Nelle ultime 24 ore sono stati, invece, nove. «È molto probabile che in poche settimane raggiungeremo lo stesso numero di casi del Regno Unito», ha detto il fisico Giorgio ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 luglio 2021)stati 2.455 i nuoviin Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 2.153. Dunque, casi inconferma anche il tasso di positività che passa dall’1% di ieri all’1,28% di oggi, rispettivamente su 210.599 e su 190.922 tamponi. Calano, invece, i morti. Ieri erano stati 23, inrispetto ai 20 del giorno precedente. Nelle ultime 24 orestati, invece, nove. «È molto probabile che in poche settimane raggiungeremo lo stesso numero di casi del», ha detto il fisico Giorgio ...

