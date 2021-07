LA RAI ACCONTENTA GLI ITALIANI: ITALIA-INGHILTERRA IN REPLICA SU RAI1 (Di mercoledì 14 luglio 2021) RAI1 è da tempo l’unica ammiraglia della tv ITALIAna. Esulando dal discorso degli ascolti, non c’è nessuna rete che era e rimane il punto di riferimento quando succede qualcosa, di bello come di brutto. Palinsesti cambiati – domani sera ITALIA-INGHILTERRA – per seguire la “pancia” del Paese, per raccontare la stretta attualità, per tenere una finestra sempre aperta sull’ITALIA e il mondo. La direzione di Stefano Coletta ha rafforzato il patto di fiducia del pubblico con la Prima Rete. Domani sera, giovedì 15 luglio 2021, sull’onda lunga delle emozioni che hanno attraverso l’ITALIA e le ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 14 luglio 2021)è da tempo l’unica ammiraglia della tvna. Esulando dal discorso degli ascolti, non c’è nessuna rete che era e rimane il punto di riferimento quando succede qualcosa, di bello come di brutto. Palinsesti cambiati – domani sera– per seguire la “pancia” del Paese, per raccontare la stretta attualità, per tenere una finestra sempre aperta sull’e il mondo. La direzione di Stefano Coletta ha rafforzato il patto di fiducia del pubblico con la Prima Rete. Domani sera, giovedì 15 luglio 2021, sull’onda lunga delle emozioni che hanno attraverso l’e le ...

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: LA RAI ACCONTENTA GLI ITALIANI: ITALIA-INGHILTERRA IN REPLICA SU RAI1 - bubinoblog : LA RAI ACCONTENTA GLI ITALIANI: ITALIA-INGHILTERRA IN REPLICA SU RAI1 - _ItsGiorgia : @AAA___aria Io non ho Sky quindi mio papà si accontenta di Rai Play ?? -