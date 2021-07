“C’è un ordine di servizio”. Reparto chiuso per il parto di Belen Rodriguez, parla l’ospedale. Ed è nuova bufera (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo che l’Italia ha sconfitto l’Inghilterra nella finale di Euro 2020 e l’Argentina ha conquistato la Coppa America, Belen Rodriguez è diventata mamma bis. La figlia Luna Marì è nata a Padova alle 2:30 nella notte tra l’11 e il 12 luglio. L’annuncio è stato dato su Instagram con una foto e la scritta: “C’è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna”. Per il compagno della showgirl argentina, Antonino Spinalbese, si tratta del primo figlio, mentre Belen ha così regalato una sorellina a Santiago, 8 anni, il figlio avuto dall’ex marito Stefano De Martino. Belen ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo che l’Italia ha sconfitto l’Inghilterra nella finale di Euro 2020 e l’Argentina ha conquistato la Coppa America,è diventata mamma bis. La figlia Luna Marì è nata a Padova alle 2:30 nella notte tra l’11 e il 12 luglio. L’annuncio è stato dato su Instagram con una foto e la scritta: “C’è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna”. Per il compagno della showgirl argentina, Antonino Spinalbese, si tratta del primo figlio, mentreha così regalato una sorellina a Santiago, 8 anni, il figlio avuto dall’ex marito Stefano De Martino....

