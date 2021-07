Xbox non obbliga gli sviluppatori a creare giochi live service, parola di Matt Booty (Di martedì 13 luglio 2021) Anche se non tutti i giochi live service abbiano avuto successo, sono sempre di più le aziende che si affidano a questo modello. Anche Xbox Game Studios può contare su giochi GaaS come Sea of Thieves o Fallout 76 che dopo un brusco inizio sembra stia prendendo piede. Tuttavia questa non è la linea unica che Microsoft seguirà; non tutti i giochi saranno cioè live service. Attraverso un'intervista Matt Booty, boss di Xbox Game Studios, ha dichiarato: "Non abbiamo nessuna direzione che ci dica che ogni gioco ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 luglio 2021) Anche se non tutti iabbiano avuto successo, sono sempre di più le aziende che si affidano a questo modello. AncheGame Studios può contare suGaaS come Sea of Thieves o Fallout 76 che dopo un brusco inizio sembra stia prendendo piede. Tuttavia questa non è la linea unica che Microsoft seguirà; non tutti isaranno cioè. Attraverso un'intervista, boss diGame Studios, ha dichiarato: "Non abbiamo nessuna direzione che ci dica che ogni gioco ...

