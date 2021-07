Ultime Notizie Roma del 13-07-2021 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 luglio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno economia in apertura ai Ministri delle Finanze dei 27 stati membri hanno dato il via libera ipnr di 12 paesi oltre a quello dell’Italia lo che è arrivato per quelli di Austria Belgio Danimarca Francia Germania Grecia Lettonia Lussemburgo Portogallo Slovacchia Spagna tutti i 12 stati membri hanno chiesto un prefinanziamento dai fondi loro assegnati le decisioni adottate oggi dal Consiglio costituiscono l’ultima tappa prima che gli stati possono concludere convenzione di sovvenzione e accordi di prestito con la commissione iniziare a ricevere fondi per attuare i ...