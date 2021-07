Il ceffone del giudice di Pisa a Conte sui dpcm: “Il suo governo si diede poteri contro la Costituzione” (Di martedì 13 luglio 2021) Giuseppe Conte, l’avvocato del popolo, farebbe bene a cercarsi un buon avvocato. La sentenza del giudice monocratico di Pisa demolisce i suoi dpcm, archiviandoli di fatto come illegittimi. Lo avevano già stabilito tanti altri tribunali, da Roma a Reggio Emilia, da Frosinone a Verona, ma la sentenza citata oggi da La Verità, crea un precedente ancora più dirompente per le misure attuate da Conte prima e da Draghi poi. Lo schiaffo a Conte (e a Draghi) Il giudice del tribunale di Pisa, Lina Manuali ha infatti disposto un’assoluzione piena, con la motivazione ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 luglio 2021) Giuseppe, l’avvocato del popolo, farebbe bene a cercarsi un buon avvocato. La sentenza delmonocratico didemolisce i suoi, archiviandoli di fatto come illegittimi. Lo avevano già stabilito tanti altri tribunali, da Roma a Reggio Emilia, da Frosinone a Verona, ma la sentenza citata oggi da La Verità, crea un precedente ancora più dirompente per le misure attuate daprima e da Draghi poi. Lo schiaffo a(e a Draghi) Ildel tribunale di, Lina Manuali ha infatti disposto un’assoluzione piena, con la motivazione ...

Advertising

Ernesto78849094 : RT @SecolodItalia1: Il ceffone del giudice di Pisa a Conte sui dpcm: “Il suo governo si diede poteri contro la Costituzione” - SecolodItalia1 : Il ceffone del giudice di Pisa a Conte sui dpcm: “Il suo governo si diede poteri contro la Costituzione”… - simoncol2 : @Zoth2021 si dev'essere gia dimenticato del ceffone.. - xhostia_puta : anzi no in conclusion niente sono veramente incazzata ogni volta che sti stronzi fanno un post del genere mi viene… - Keroppi__ : @tramontirosa Non chiedermi come ho fatto ad accettare un commento del genere senza mollarlo o tirargli un ceffone,… -