Carceri, protesta in corso a Benevento: detenuti chiedono l’allontanamento di comandante e direttore (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Dopo le proteste di Firenze con decine di detenuti sui tetti, è da ieri sera in atto una protesta nel carcere campano di Benevento dove oltre 90 detenuti, tutti del circuito di alta sicurezza, si rifiutano di entrare nelle celle. Avevamo avvertito che il clamore e la gogna mediatica riservata al personale di polizia penitenziaria, dopo i fatti di Santa Maria Capua Vetere, avrebbe portato a quel clima di destabilizzazione del sistema penitenziario avvertendo che le stesse menti delle rivolte dello scorso anno avrebbero potuto approfittarne per dare ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Dopo le proteste di Firenze con decine disui tetti, è da ieri sera in atto unanel carcere campano didove oltre 90, tutti del circuito di alta sicurezza, si rifiutano di entrare nelle celle. Avevamo avvertito che il clamore e la gogna mediatica riservata al personale di polizia penitenziaria, dopo i fatti di Santa Maria Capua Vetere, avrebbe portato a quel clima di destabilizzazione del sistema penitenziario avvertendo che le stesse menti delle rivolte dello sanno avrebbero potuto approfittarne per dare ...

Advertising

marcodalsanto1 : RT @clubuds: Benevento..detenuti alta sicurezza non rientrano dalla socialità, iniziano una protesta.... Ora che hanno capito che con le ma… - anteprima24 : ** Carceri, #Protesta in corso a ##Benevento: #Detenuti chiedono l'allontanamento di comandante e direttore **… - AnnaBassanini : RT @clubuds: Benevento..detenuti alta sicurezza non rientrano dalla socialità, iniziano una protesta.... Ora che hanno capito che con le ma… - Corrado121216 : RT @clubuds: Benevento..detenuti alta sicurezza non rientrano dalla socialità, iniziano una protesta.... Ora che hanno capito che con le ma… - Silvergio2377 : RT @clubuds: Benevento..detenuti alta sicurezza non rientrano dalla socialità, iniziano una protesta.... Ora che hanno capito che con le ma… -