Rashford: «Chiedo scusa per il rigore sbagliato ma non posso scusarmi per essere nero» (Di lunedì 12 luglio 2021) Come al solito, Rashford è l’opposto della banalità. Rashford, nazionale inglese, domenica sera ha sbagliato il primo dei rigori consecutivi falliti dalla sua Nazionale nella finale contro l’Italia. Tutti e tre i calciatori che hanno sbagliato, sono neri. Ciò ha provocato un odio razzista sui social e non solo. È stato imbrattato il murale di Rashford a Manchester. In serata, l’attaccante del Manchester United e della Nazionale ha scritto un lungo status sui social. Si è scusato per la sua prestazione contro l’Italia. O meglio, visto che è entrato a pochissimi minuti dalla fine, si è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 luglio 2021) Come al solito,è l’opposto della banalità., nazionale inglese, domenica sera hail primo dei rigori consecutivi falliti dalla sua Nazionale nella finale contro l’Italia. Tutti e tre i calciatori che hanno, sono neri. Ciò ha provocato un odio razzista sui social e non solo. È stato imbrattato il murale dia Manchester. In serata, l’attaccante del Manchester United e della Nazionale ha scritto un lungo status sui social. Si èto per la sua prestazione contro l’Italia. O meglio, visto che è entrato a pochissimi minuti dalla fine, si è ...

Advertising

discordoconme : RT @napolista: «Non posso scusarmi per essere nero». Intensa e commovente reazione sui social per le critiche ricevute e soprattutto per l… - FuffaForte : RT @napolista: «Non posso scusarmi per essere nero». Intensa e commovente reazione sui social per le critiche ricevute e soprattutto per l… - napolista : «Non posso scusarmi per essere nero». Intensa e commovente reazione sui social per le critiche ricevute e soprattu… - chriatta : @JosephineCarin3 Vero, così come mi chiedo il perché di inserire due giocatori seppur rigoristi al 120' esatto togl… - kaijin_hime : agli inglesi schifosi, incoerenti, che ad inizio partita si sono anche inginocchiati contro il #BlackLivesMatter e… -