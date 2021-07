Raffaella Carra? ha compiuto un gesto indimenticabile e bellissimo prima di morire | ecco cos’ha fatto

Advertising

davidlisnard : Adriano Celentano & Raffaella Carrà Prisencolinensinainciusol - fanpage : Raffaella Carrà ha donato fino alla fine dei suoi giorni, è ciò che emerge da un post di ringraziamento del governa… - albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - Perfect151 : RT @ToniaPeluso: Noi qui sopra che in una settimana abbiamo salutato Raffaella Carrà, commentato la semifinale, insultato Povia, sognato co… - willnavidson : Raffaella Carrà - A Far L'amore Comincia Tu #coub -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carra

Genova - La parrucca tricolore in testa e poi, per festeggiare, un tuffo in piscina sulle note di "A far l'amore comincia tu", uno dei maggiori successi diCarrà , scomparsa pochi giorni fa a 78 anni. Così Laura Pausini ha festeggiato la vittoria dell'Italia di Roberto Mancini agli Euro2020: "Scoppia scoppia mi scoppia il cuor?Grazie alla ...Carrà è uno dei volti televisivi (e non solo) più amati di sempre. Il suo talento e la sua presenza scenica hanno conquistato i cuori di moltissimi paesi oltre all' Italia , su tutti, è il ...La notizia completa in edicola sull'edizione cartacea del Corriere di Saluzzo Stefano è stato uno dei “40 ragazzi bellissimi di Raffaella”: era arrivato al programma dopo che la mamma, a sua insaputa, ...L’omaggio a Raffaella amato dal pubblico. Raffaella Carrà è venuta a mancare lo scorso 5 luglio, dopo una malattia che la star ha voluto mantenere nascosta per amore del proprio pubblico. Raffaella Ca ...