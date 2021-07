Love is in the Air, replica puntata del 12 luglio 2021 in streaming | Video Mediaset (Di lunedì 12 luglio 2021) Nuovo appuntamento oggi lunedì 12 luglio 2021, con la soap turca Love is in the Air. Nella puntata odierna Serkan si rifiuta di firmare l’accordo che dovrebbe legare la Holding a Efe Akman, un noto architetto, per le troppe condizioni capestro contenute nel contratto che lui propone. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. L'articolo Love is in the Air, replica puntata del 12 luglio 2021 in ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 12 luglio 2021) Nuovo appuntamento oggi lunedì 12, con la soap turcais in the Air. Nellaodierna Serkan si rifiuta di firmare l’accordo che dovrebbe legare la Holding a Efe Akman, un noto architetto, per le troppe condizioni capestro contenute nel contratto che lui propone. Ecco ilper rivedere l’interatrasmessa da Canale 5 in. L'articolois in the Air,del 12in ...

Advertising

getgiddygirl : @Mikel_Jollett @The_love_555 Ditto. - radiokemonia : Stai ascoltando: Whitney Houston-Love Will Save the Day La musica anni 80 solo su - giovaknd : Comunque gli U2 ci portano culo One love nel 2006 We are the people nel 2021 - LESBIANWENEE : No cause i love the Simpsons djsjsjsj - gloss_mimi_an : RT @Zsami0814: I MISSED YOUR WORKS SO MUCH AND I LOVE THIS SO MUCH. THE VIBE OMG I KAJSHSGHSJAKSJDJFJHDJSJSKDJJKSJSJJ -