“E’ finito tutto in lacrime”. Il pianto dei giornali inglesi (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug – “E’ finito tutto in lacrime“, titola il Daily Mail: sulle prime pagine dei giornali inglesi oggi è tutto un pianto. La foto-simbolo della sconfitta a Wembley che più ricorre sui media britannici è quella del ct inglese Southgate che consola Saka per aver sbagliato il quinto rigore. Mentre giustamente i media di tutto il mondo tributano la grande vittoria degli Azzurri, in Inghilterra la rassegna stampa hai i toni della tragedia. Italia campione d’Europa: il pianto dei giornali ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug – “E’in“, titola il Daily Mail: sulle prime pagine deioggi èun. La foto-simbolo della sconfitta a Wembley che più ricorre sui media britannici è quella del ct inglese Southgate che consola Saka per aver sbagliato il quinto rigore. Mentre giustamente i media diil mondo tributano la grande vittoria degli Azzurri, in Inghilterra la rassegna stampa hai i toni della tragedia. Italia campione d’Europa: ildei...

Advertising

hoppuspotamus : È già tutto finito è stato bellissimo non vedo l'ora che arrivino i mondiali - lonelyheartv : quindi è finito tutto e devo già togliere layout e sfondi con chiesa? - HelePimentel : RT @Diogene55: I tifosi Inglesi che fischiano l' inno ITALIANO e alla fine lasciano lo stadio per non assistere alla premiazione, i calciat… - LITTLEVT0WN : in tutto ciò ho finito atypical e sono sul punto di piangere - erpedrini : RT @IlPrimatoN: #itsnotcominghome I giornali di tutto il mondo celebrano l'Italia campione d'Europa. Anzi, quasi tutti... -