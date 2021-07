Spavento Lozano per uno scontro col portiere: perde i sensi e subisce un taglio sul volto (VIDEO) (Di domenica 11 luglio 2021) Tutto il calcio si stringe attorno a Hirving Lozano, reduce da un bruttissimo infortunio dopo 10? di gioco di Messico-Trinidad and Tobago. L’esterno del Napoli è entrato in area ma si è scontrato col portiere avversario, restando a terra privo di sensi e con un vistoso taglio all’altezza dell’occhio. Tanta paura ma soprattutto tante polemiche con l’arbitro che ha fatto giocare, rendendosi conto solo in ritardo, e dopo i richiami dei giocatori, della gravità dell’infortunio. Il calciatore è uscito dal campo in barella, con un collare. “Ora sta bene“, fa sapere il vice allenatore. Segue anche il primo bollettino della ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Tutto il calcio si stringe attorno a Hirving, reduce da un bruttissimo infortunio dopo 10? di gioco di Messico-Trinidad and Tobago. L’esterno del Napoli è entrato in area ma si è scontrato colavversario, restando a terra privo die con un vistosoall’altezza dell’occhio. Tanta paura ma soprattutto tante polemiche con l’arbitro che ha fatto giocare, rendendosi conto solo in ritardo, e dopo i richiami dei giocatori, della gravità dell’infortunio. Il calciatore è uscito dal campo in barella, con un collare. “Ora sta bene“, fa sapere il vice allenatore. Segue anche il primo bollettino della ...

