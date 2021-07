Italia-Inghilterra, Southgate: “Rigoristi? Colpa mia. Sono incredibilmente deluso” (Di lunedì 12 luglio 2021) Gareth Southgate si è presentato dinanzi ai microfoni in seguito alla finale persa a Wembley contro l’Italia. Il ct inglese si è preso responsabilità del fallimento della sua squadra, in fattispecie di prende la responsabilità dell’esito dei rigori: una sorta di “scommessa” persa.” I tre giocatori che aveva scelto dalla panchina per i penalty (Rashford, Sancho, Saka) hanno sbagliato i rispettivi tiri dal dischetto. “Ho scelto io i tiratori. E’ stata una mia decisione, era una scommessa. Abbiamo deciso di fare le modifiche a fine partita. Ma si vince o si perde insieme, da squadra”, ha detto ancora il tecnico, deluso ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Garethsi è presentato dinanzi ai microfoni in seguito alla finale persa a Wembley contro l’. Il ct inglese si è preso responsabilità del fallimento della sua squadra, in fattispecie di prende la responsabilità dell’esito dei rigori: una sorta di “scommessa” persa.” I tre giocatori che aveva scelto dalla panchina per i penalty (Rashford, Sancho, Saka) hanno sbagliato i rispettivi tiri dal dischetto. “Ho scelto io i tiratori. E’ stata una mia decisione, era una scommessa. Abbiamo deciso di fare le modifiche a fine partita. Ma si vince o si perde insieme, da squadra”, ha detto ancora il tecnico,...

