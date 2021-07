The Witcher 3, il cosplay di Yennefer di athora è pieno di energia naturale – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 10 luglio 2021) Vediamo il cosplay di Yennefer, versione The Witcher 3: Wild Hunt, realizzato dalla cosplayer athora. Per festeggiare degnamento il WitcherCon, vediamo questo cosplay di Yennefer di Vandenberg realizzato dalla cosplayer athora. La versione del personaggio scelta è quella di The Witcher 3: Wild Hunt, come riconoscerete sicuramente al primo sguardo. athora ha deciso di puntare sul lato più filosofico del personaggio, calandolo in un contesto naturale, da cui probabilmente ... Leggi su helpmetech (Di sabato 10 luglio 2021) Vediamo ildi, versione The3: Wild Hunt, realizzato dallaer. Per festeggiare degnamento ilCon, vediamo questodidi Vandenberg realizzato dallaer. La versione del personaggio scelta è quella di The3: Wild Hunt, come riconoscerete sicuramente al primo sguardo.ha deciso di puntare sul lato più filosofico del personaggio, calandolo in un contesto, da cui probabilmente ...

Advertising

badtasteit : #TheWitcher: una featurette della seconda stagione ci porta dentro a Kaer Morhen! - spaziogames : Ai fan non sfugge nulla #TheWitcher3 #CDProjektRED - HDblog : The Witcher 3, la versione next-gen è in arrivo con DLC ispirati alla serie Netflix - StayBombes : Cioè the witcher esce il 17 dicembre??? Ma prima nooo?! sono già anni che aspettiamo! #Netflix #TheWitcher - Multiplayerit : The Witcher: Cavill avrebbe dovuto recitare con la voce normale, ma se ne è dimenticato -