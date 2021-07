LIVE Barty-Pliskova 6-3 6-7 4-1, Wimbledon 2021 in DIRETTA: l’australiana conduce il terzo set (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Gran diritto diagonale di Pliskova che trova il vincente. 30-15 Accelerazione diagonale pazzesca dell’australiana. 15-15 Diritto in avanzamento di Barty che chiude con lo smash. 0-15 Pliskova resiste in difesa e il back di Barty termina a lato. 4-2 Pliskova resta in scia: c’è un break di ritardo. 40-15 Diritto profondo di Barty che chiude con lo schiaffo a volo. 40-0 In rete il recupero di rovescio dell’australiana. 30-0 Accelerazione vincente della ceca nei pressi della ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Gran diritto diagonale diche trova il vincente. 30-15 Accelerazione diagonale pazzesca del. 15-15 Diritto in avanzamento diche chiude con lo smash. 0-15resiste in difesa e il back ditermina a lato. 4-2resta in scia: c’è un break di ritardo. 40-15 Diritto profondo diche chiude con lo schiaffo a volo. 40-0 In rete il recupero di rovescio del. 30-0 Accelerazione vincente della ceca nei pressi della ...

