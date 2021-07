La Gkn licenzia 422 persone via mail | insorgono sindacati

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 11 luglio 2021)ti via e422 lavoratori dell'azienda Gkn. Secondo la multinazionale inglese che produce componentistica per automobili e per l’aerospazio, le "più recenti stime", nel 2025 la produzione di veicoli leggeri in Italia "non supererà 1" milione, livello inferiore di circa il 6% rispetto "addirittura" rispetto al 2016, e le previsioni di fatturato dello stabilimento di Campi Bisenzio, dove si producono componenti per auto, per il 2025, si attestano a un livello di circa 71 milioni di euro, "inferiore di circa il 48%" rispetto ai livelli di fatturato del 2019, cioè prima della crisi pandemica. Spiega così l'azienda nella lettera di apertura delle ...