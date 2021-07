Europei | Chiellini | ‘servirà cuore e testa o non sopravvivi a Wembley’

(Di sabato 10 luglio 2021) Milano, 10 lug. (Adnkronos) – “Serviranno entrambi perché senzacaldo efredda nonall’Inghilterra a Wembley. Impensabile pensare di avere il controllo della partita per 90 minuti, quindi serviranno entrambe”. Così Giorgio, difensore della Nazionale, replica a chi gli chiede se in vista della finale deglisarà importante essere lucidi come nel momento del sorteggio dei rigori contro la Spagna o servirà furore. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La Nazionale è arrivata a Londra e, dopo la conferenza stampa del Ct Roberto Mancini e del capitano Giorgio Chiellini, sosterrà l'allenamento di rifinitura sul campo del centro sportivo del Tottenham. Il capitano dell'Italia, Giorgio Chiellini, in conferenza stampa in vista della finale: "Ci stiamo godendo l'avventura, si respira un'aria diversa".