Paziente psichiatrico minaccia sanitari e poliziotti con coltello (Di venerdì 9 luglio 2021) «Ci rincuorano le dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore dall’ex capo della Polizia Franco Gabrielli e dal sottosegretario agli interni Nicola Molteni circa l’arrivo di 4500 taser, ma ancora una volta siamo costretti a denunciare un episodio di violenza che poteva finire in tragedia. Un Paziente psichiatrico ricoverato presso la struttura “villa Armonia” a Roma, ha minacciato con un grosso coltello sanitari e poliziotti intervenuti, urlando che avrebbe ucciso qualcuno ad ogni costo. Ancora una volta fortuna e preparazione hanno avuto la meglio». Lo denuncia Fabio Conestà, Segretario ... Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 9 luglio 2021) «Ci rincuorano le dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore dall’ex capo della Polizia Franco Gabrielli e dal sottosegretario agli interni Nicola Molteni circa l’arrivo di 4500 taser, ma ancora una volta siamo costretti a denunciare un episodio di violenza che poteva finire in tragedia. Unricoverato presso la struttura “villa Armonia” a Roma, hato con un grossointervenuti, urlando che avrebbe ucciso qualcuno ad ogni costo. Ancora una volta fortuna e preparazione hanno avuto la meglio». Lo denuncia Fabio Conestà, Segretario ...

Advertising

elenaricci1491 : L'episodio in una casa di cura - forzearmatenews : L'episodio in una casa di cura - PFiamingo : @EliseiNicole Fake: è un paziente psichiatrico fuggito dall'ospedale... - ThePRagno88 : RT @CaproRoco: @Puupy100000 Mio padre, nel '73, si è laureato in medicina con una tesi sul ruolo dell'informatica nella gestione del pazien… - CaproRoco : @Puupy100000 Mio padre, nel '73, si è laureato in medicina con una tesi sul ruolo dell'informatica nella gestione d… -

Ultime Notizie dalla rete : Paziente psichiatrico Ricovero ospedale psichiatrico: ultime sentenze Indice 1 Cartella clinica di un paziente nel reparto psichiatrico 2 Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario 3 In manicomio dall'età di nove anni 4 Infermità psichica del condannato ed esecuzione della pena 5 Giudizio di ...

Responsabilità psichiatra: ultime sentenze ...Concorso colposo dello psichiatra nel delitto doloso commesso dal paziente La responsabilità del medico psichiatra a titolo di concorso colposo nel delitto doloso commesso dal paziente psichiatrico è ...

Quei pazienti psichiatrici abbandonati Panorama Disagi per famiglie e cooperative psichiatriche, Arruzzolo: “Ci attiveremo per una risoluzione immediata” “ Garantire ed assicurare nella propria regione le cure per pazienti psichiatrici non è solo una questione irrinunciabile di diritti sanitari, ma - continua Arruzzolo - è un dovere istituzionale che d ...

Reggio, Arruzzolo: «Lavoriamo per assicurare cure ai pazienti psichiatrici» ... a dare una risposta di civiltà e buon senso» «Garantire ed assicurare nella propria regione le cure per pazienti psichiatrici non è solo una questione irrinunciabile di diritti sanitari, ma è un ...

Indice 1 Cartella clinica di unnel reparto2 Ricovero in ospedalegiudiziario 3 In manicomio dall'età di nove anni 4 Infermità psichica del condannato ed esecuzione della pena 5 Giudizio di ......Concorso colposo dello psichiatra nel delitto doloso commesso dalLa responsabilità del medico psichiatra a titolo di concorso colposo nel delitto doloso commesso dalè ...“ Garantire ed assicurare nella propria regione le cure per pazienti psichiatrici non è solo una questione irrinunciabile di diritti sanitari, ma - continua Arruzzolo - è un dovere istituzionale che d ...... a dare una risposta di civiltà e buon senso» «Garantire ed assicurare nella propria regione le cure per pazienti psichiatrici non è solo una questione irrinunciabile di diritti sanitari, ma è un ...