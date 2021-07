Mirabella Eclano, chiedeva soldi per falsa raccolta benefica: Carabinieri allontanano un 30enne (Di venerdì 9 luglio 2021) Cronaca di Avellino: foglio di via per un 30enne beccato dai Carabinieri in giro per Mirabella Eclano con la scusa della raccolta fondi a sostegno della ricerca per la cura di malattie rare. I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno allontanato con Foglio di Via Obbligatorio un 30enne di Napoli, noto alle Forze dell’Ordine Leggi su 2anews (Di venerdì 9 luglio 2021) Cronaca di Avellino: foglio di via per unbeccato daiin giro percon la scusa dellafondi a sostegno della ricerca per la cura di malattie rare. Idella Compagnia dihanno allontanato con Foglio di Via Obbligatorio undi Napoli, noto alle Forze dell’Ordine

