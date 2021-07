La Rappresentante di Lista: «La felicità è un atto profondo che può ribaltare il sistema» (Di venerdì 9 luglio 2021) VITA – è la nuova canzone de LRDL in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 9 luglio che si inserisce nel percorso di My Mamma, album in cui curiosità, meraviglia, libertà risuonano sempre. Il brano ruota sul ritornello “sei felice o sei complice”, citazione diretta di una poesia del poeta palermitano Nino Gennaro. Cos’è la felicità? È vita, un sentimento assoluto, senza compromessi o complicità, il superamento di una società dove le difficoltà e le paure fanno parte del menù principale e obbligato. VITA, con il suo ritmo incalzante e suadente, è uno slogan scandito in musica. La sua essenza è contagiosa grazie anche all’electropop raffinato di DRD in ... Leggi su domanipress (Di venerdì 9 luglio 2021) VITA – è la nuova canzone de LRDL in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 9 luglio che si inserisce nel percorso di My Mamma, album in cui curiosità, meraviglia, libertà risuonano sempre. Il brano ruota sul ritornello “sei felice o sei complice”, citazione diretta di una poesia del poeta palermitano Nino Gennaro. Cos’è la? È vita, un sentimento assoluto, senza compromessi o complicità, il superamento di una società dove le difficoltà e le paure fanno parte del menù principale e obbligato. VITA, con il suo ritmo incalzante e suadente, è uno slogan scandito in musica. La sua essenza è contagiosa grazie anche all’electropop raffinato di DRD in ...

Advertising

snapoutmickey : I membri de La Rappresentante di Lista semplicemente boni come er pane allora come la mettiamo con sta figaggine - RainbowItalia : #OnAir ? Vita ? La rappresentante di lista ? On Radio Rainbow New Italia ?? ? Follow us on - RainbowItalia : #OnAir ? Vita ? La rappresentante di lista ? On Radio Rainbow New Italia ?? ? Follow us on - glupyj_pingvin : @Medico_morto ?? per la via di casa, la rappresentante di lista, questo corpo, giovane femmina, vita - GammaStereoRoma : La Rappresentante Di Lista - Amare -