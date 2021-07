Il mondo che verrà (Di venerdì 9 luglio 2021) È cominciato il festival La Gacilly-Baden che ospita tante mostre completamente all’aperto dedicate al clima e all’ecologia, con una sezione dedicata all’America Latina. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 9 luglio 2021) È cominciato il festival La Gacilly-Baden che ospita tante mostre completamente all’aperto dedicate al clima e all’ecologia, con una sezione dedicata all’America Latina. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : mondo che Enorme diamante da 1.174 carati trovato in Botswana ... ritenuto attualmente il terzo diamante più grande del mondo. Nel 2019, la stessa compagnia mineraria ha scoperto quello che si ritiene sia il secondo diamante più grande della storia, un'incredibile ...

In Afghanistan i talebani avanzano. E ne pagheremo il prezzo anche noi ... anche il suo curriculum non sarebbe cosi' brillante visto che esiste il concreto sospetto che una "manina" lo abbia aggiustato e reso più prestigioso. Infine la pesantissima accusa di plagio visto ...

Il mondo che verrà (Foto) Internazionale Fame: Oxfam, “uccide più del Covid-19”. Ogni minuto nel mondo 11 persone a rischio morte per malnutrizione Nel mondo ogni minuto 11 persone rischiano di morire di fame, quasi il doppio delle vittime provocate dal Covid 19 che uccide 7 persone al minuto. È l'allarme lanciato oggi da Oxfam con il rapporto Il ...

Confindustria, Bonomi: PNRR grande occasione, alleanza pubblico-privato unica via (Teleborsa) - Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, è tornato ad elogiare l'operato del presidente del Consiglio Mario Draghi. "Con il presidente del Consiglio è stato possibile in ...

