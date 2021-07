Wimbledon: saranno Ashleigh Barty e Karolina Pliskova a giocarsi il titolo (Di giovedì 8 luglio 2021) saranno l’australiana Ashleigh Barty e la ceca Karolina Pliskova a contendersi il titolo a Wimbledon. Le due hanno sconfitto rispettivamente la tedesca Angelique Kerber e la biellorussa Aryna Sabalenka e sabato s’incontreranno per l’ ottava volta in carriera, stavolta sul palcoscenico più importante. La numero 1 del mondo conduce nei precedenti per 5-2 e si è aggiudicata gli ultimi tre andati in scena tra il 2019 ed il 2021. La numero 1 del mondo fa sul serio: è la prima finale a Wimbledon per lei Ashleigh Barty ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 luglio 2021)l’australianae la cecaa contendersi il. Le due hanno sconfitto rispettivamente la tedesca Angelique Kerber e la biellorussa Aryna Sabalenka e sabato s’incontreranno per l’ ottava volta in carriera, stavolta sul palcoscenico più importante. La numero 1 del mondo conduce nei precedenti per 5-2 e si è aggiudicata gli ultimi tre andati in scena tra il 2019 ed il 2021. La numero 1 del mondo fa sul serio: è la prima finale aper lei...

