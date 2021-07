Udinese | Nuytinck | «Sono una colonna di questa squadra | siamo cresciuti»

Advertising

TuttoUdineseit : #Nuytinck: “Mi sento una colonna portante di questa #Udinese” -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Nuytinck

Commenta per primo Luca Gotti , allenatore dell', parla in conferenza stampa: 'Stiamo cominciando a scarto ridotto, lunedì arriverà chi ... questi tre ragazzi (Pussetto,e Deulofeu) ...Luca Gotti, tecnico dell', ha parlato in occasione della presentazione della maglia away bianconera Luca Gotti, tecnico dell', ha parlato in occasione della presentazione della maglia away bianconera. "Devo dire che la maglia piace anche a me. Stiamo cominciando a scarto ridotto, lunedì arriverà chi manca, poi il ...Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato in occasione della presentazione della maglia away bianconera Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato in occasione della presentazione della maglia aw ...Bram Nuytinck parla dell’inizio di stagione della sua Udinese: ecco le dichiarazioni del difensore olandese che si sente carico Bram Nuytinck ha parlato a margine dell’evento di presentazione della se ...