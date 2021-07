Puglia, vaccini: da lunedì riprenderà la normale programmazione delle somministrazioni Emiliano e Lopalco (Di giovedì 8 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: “Stiamo facendo tutto il possibile per vaccinare in fretta e c’è una buona notizia. Ci avevano tagliato un po’ di dosi e hanno appena comunicato che in gran parte ce le hanno restituite. Abbiamo recuperato quasi 100mila dosi che erano in discussione. Si va avanti con una organizzazione ferrea, militare, che però deve essere capace di cambiare e superare qualunque tipo di problema. La mia gratitudine è totale”. L’annuncio lo ha dato ieri sera dal palco del Festival il Libro Possibile, a Polignano a Mare, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, appena appresa la notizia. La ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 8 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: “Stiamo facendo tutto il possibile per vaccinare in fretta e c’è una buona notizia. Ci avevano tagliato un po’ di dosi e hanno appena comunicato che in gran parte ce le hanno restituite. Abbiamo recuperato quasi 100mila dosi che erano in discussione. Si va avanti con una organizzazione ferrea, militare, che però deve essere capace di cambiare e superare qualunque tipo di problema. La mia gratitudine è totale”. L’annuncio lo ha dato ieri sera dal palco del Festival il Libro Possibile, a Polignano a Mare, il presidente della RegioneMichele, appena appresa la notizia. La ...

