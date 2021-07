Mercato San Severino e Siano, otto arresti per traffico di sostanze stupefacenti (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNelle prime ore della mattina, in Mercato San Severino (SA) e Siano (SA), i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, hanno eseguito un’ordinanza cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, a seguito di conforme richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno – Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di 8 soggetti (quatto donne e quattro uomini di cui sei in carcere e due agli arresti domiciliari). La misura cautelare scaturisce dall’articolata attività investigativa svolta dalla CompagniaCarabinieri di Mercato San ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNelle prime ore della mattina, inSan(SA) e(SA), i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, hanno eseguito un’ordinanza cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, a seguito di conforme richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno – Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di 8 soggetti (quatto donne e quattro uomini di cui sei in carcere e due aglidomiciliari). La misura cautelare scaturisce dall’articolata attività investigativa svolta dalla CompagniaCarabinieri diSan ...

