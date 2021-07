Lega, Corrotti: rispettare cittadini su futuro Forlanini (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – “Non si può che essere soddisfatti della scelta di investire nella Capitale su un nuovo polo didattico, di ricerca e di trasferimento tecnologico, ma rimango perplessa sulla scelta del Forlanini come struttura ospitante per il nuovo hub soprattutto a seguito dell’approvazione di una mia mozione in cui chiedevo alla giunta regionale di ospitare all’interno dell’ex Ospedale solamente attività socio-sanitarie.” “A seguito di ciò, abbiamo richiesto la scheda progetto della proposta fatta al Governo sul Forlanini ma abbiamo ricevuto solamente poche righe come risposta, fino a sapere tramite conferenza stampa l’annuncio del tecnopolo.” “Credo sia ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – “Non si può che essere soddisfatti della scelta di investire nella Capitale su un nuovo polo didattico, di ricerca e di trasferimento tecnologico, ma rimango perplessa sulla scelta delcome struttura ospitante per il nuovo hub soprattutto a seguito dell’approvazione di una mia mozione in cui chiedevo alla giunta regionale di ospitare all’interno dell’ex Ospedale solamente attività socio-sanitarie.” “A seguito di ciò, abbiamo richiesto la scheda progetto della proposta fatta al Governo sulma abbiamo ricevuto solamente poche righe come risposta, fino a sapere tramite conferenza stampa l’annuncio del tecnopolo.” “Credo sia ...

Advertising

RobertoDattis1 : @Noiconsalvini La legge Severino non permette ai vostri squallidi politici corrotti e ladri di ricoprire cariche p… - kadreg1 : #EURO2020 questi corrotti UEFA Ceferin in testa si meritano la Super Lega. - jhonny60844911 : @raffaellapaita @davidefaraone @matteorenzi Alleati della Lega e servi di Forza Italia….la vostra collocazione natu… - Gianmar04341416 : @matteosalvinimi Anche per i corrotti della Lega - 4Altri : @matteosalvinimi A chi viene ridato il vitalizio? Corrotti, condannati ed amici di merenda della lega nel 100% dei… -