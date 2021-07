(Di giovedì 8 luglio 2021) Tresono stati sparatil'statunitense a. Lo rende noto l'esercito iracheno. Il sistema di difesa C - Ram è entrato in funzione nella notte, come constato da giornalisti ...

Advertising

LuigiF97101292 : RT @CorriereQ: Iraq: 3 razzi contro ambasciata Usa a Baghdad - CorriereQ : Iraq: 3 razzi contro ambasciata Usa a Baghdad - Rojname_com : Iraq: 3 razzi contro ambasciata Usa a Baghdad - Medio Oriente - ANSA [Ansa] - RadioItaliaIRIB : Iraq: 3 razzi contro ambasciata Usa a Baghdad - giornaleradiofm : Approfondimenti: Iraq: 3 razzi contro ambasciata Usa a Baghdad: (ANSA-AFP) - ROMA, 08 LUG - Tre razzi sono stati sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Iraq razzi

Ieri le milizie hanno lanciato un drone contro la base americana di al Omar, in Siria, e quattordicidi nuovo contro la base di al Asad in. Di fatto le milizie dell'Iran giocano d'azzardo, ...Da ieri 14hanno preso di mira soldati americani di stanza in una base aerea nell'area desertica dell'occidentale, mentre le forze curde in Siria affermano di aver sventato un attacco con ...ROMA, 08 LUG - Tre razzi sono stati sparati contro l'ambasciata statunitense a Baghdad. Lo rende noto l'esercito iracheno. Il sistema di difesa C-Ram è entrato in funzione nella notte, come constato d ...(ASI) Non si fermano purtroppo le violenze in Iraq. Ancora la nazione dell’ Eufrate nel mirino ... Le Forze di mobilitazione popolare, sostenute dall'Iran, hanno parlato di una ventina di razzi ...