Alemanno, sentenza Cassazione: assolto da corruzione (Di giovedì 8 luglio 2021) Assoluzione per l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, imputato nell'ambito del procedimento stralcio su 'Mafia capitale'. Lo hanno deciso i giudici della Sesta sezione penale della Cassazione che hanno annullato senza rinvio le accuse per corruzione nei confronti di Alemanno. I giudici hanno deciso inoltre di far svolgere un nuovo processo di appello per rideterminare la pena, riqualificando il reato in traffico di influenze, per la vicenda dello sblocco dei pagamenti di Eur Spa. "Finisce un incubo durato 7 anni" ha commentato Alemanno. "Prima mafioso poi corrotto, resta solo piccolo traffico influenze".

