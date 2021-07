LIVE Chiesa | “Un gol come mio papà” Dalla Spagna | “Fuori con onore”

Advertising

MailSport : ???? Italy XI: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, In… - UEFAcom_it : ? GOL | CHIESA!!! ???? Italia ?? Spagna ???? LIVE ?? - infoitsport : LIVE TMW - Chiesa è la star of the match. 'E' la notte più bella di tutta la mia carriera' - infoitsport : LIVE TJ - ITALIA-SPAGNA 1-1 - SI VA AI SUPPLEMENTARI! Gol di Chiesa e Morata - NotDona19279289 : @LosBlancos_Live Chiesa -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Chiesa

Con i crampi, con il 'Gallo Belotti', amore palermitano, che rincorre tutti, con Toloi che si adatta, conche zoppica e solo alla fine si arrende. E che bello alla fine quell'altro abbraccio, ...Non può nulla Donnarumma 60' - Gol dell'Italia! Federicosblocca la partita con un gol a giro in contropiede. La palla si insacca alla sinistra di Unai Simon 58' - Grande tiro di Oyarzabal da ...Il sogno dell’Italia continua e gli azzurri giocheranno a Wembley la finale di Euro 2020. Al termine di un match sofferto e intenso, la Nazionale azzurra batte in semifinale la Spagna ai calci di rigo ...'E' la notte più bella di tutta la mia carriera'. vedi letture. Federico Chiesa è la star of the match di Italia-Spagna, autore del gol capolavoro che ha aperto la partita. live Chiesa è la star of th ...