Leonardo rilancia la crescita Parola di Profumo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo rilancia

IlGiunco.net

... la città diventa uno sfondo per selfie e proclami ", precisa Culicchi , che poii suoi ... PerCulicch i però, Grosseto che torna protagonista non è solo uno slogan: "Con me la città ...GROSSETO "Culicchi è Grosseto che torna protagonista. Questo il messaggio che dà il via alla sua ... la città diventa uno sfondo per selfie e proclami", precisa Culicchi che poii ...Leonardo Damiani presidente del Comitato Scientifico dell ... ha presentato un programma per la ripresa, con l’intento di rilanciare l’economia attraverso un approccio verde, sociale e digitale, per ...'Pronti, reindustrializzazione, via'. Con un team di cinque esperti, la società Arca partners è al lavoro per assicurare l'avvio di una nuova fase per Treofan Terni, e in generale per lo storico e imp ...