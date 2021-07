Gli esperti di Efsa hanno dato l’ok al consumo alimentare di un tipo di locusta anche in Europa (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) dà parere positivo al consumo sulle tavole della locusta migratoria. Ma per l’autorizzazione al commercio servono altri passaggi (foto: CC BY-SA 2.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=268840 via Wikipedia)Nell’Unione europea tra i novel food, i nuovi alimenti, potrebbe arrivare presto anche un nuovo insetto commestibile, la locusta migratoria, un tipo di locusta diffusa in Asia e in Europa e presenta anche in Italia. L’Autorità europea per la ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Autorità europea per la sicurezza) dà parere positivo alsulle tavole dellamigratoria. Ma per l’autorizzazione al commercio servono altri passaggi (foto: CC BY-SA 2.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=268840 via Wikipedia)Nell’Unione europea tra i novel food, i nuovi alimenti, potrebbe arrivare prestoun nuovo insetto commestibile, lamigratoria, undidiffusa in Asia e ine presentain Italia. L’Autorità europea per la ...

Advertising

AlbertoBagnai : Abbiamo finalmente acquisito un dato: per gli esperti di odio prendere a schiaffi una persona non è odio. - Corriere : Ma l’energia nucleare è green? Gli esperti Ue dicono di sì - GassmanGassmann : Canada, caldo record: a Vancouver 49,5 gradi. Le autorità: «Almeno 233 morti». Gli esperti: terra in pericolo… - walterwhiteITA : Gli esperti di Efsa hanno dato l’ok al consumo alimentare di un tipo di locusta anche in Europa… - ForexOnlineMeIt : Mercato valutario: ecco quali sono i broker più affidabili del momento secondo gli esperti -

Ultime Notizie dalla rete : Gli esperti Variante Delta, focolai in Italia e casi in aumento in Europa: la situazione La mutazione sta facendo risalire in maniera lineare la curva dei contagi nel nostro Paese, dove comunque i numeri della pandemia restano bassi. Secondo gli esperti sono 5 le province sotto osservazione: Napoli, Lodi, Verona, Caltanissetta e Ascoli Piceno. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) segnala che nell'...

Come ti riciclo Conte ... ma soprattutto mancano all'appello profili come l'analista informatico e gli esperti in gestione, rendicontazione e controllo: tutti lavori che richiedono un profilo qualificato, non certo una ...

Johnson riapre il Regno Unito, cosa dicono gli esperti Adnkronos Covid Italia, il monito degli esperti. Galli: "L'autunno non sarà una passeggiata" / LIVE Per il professore di malattie infettive dell'Università Statale di Milano e direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale Sacco, ci sarà una nuova ondata anche se ''non come quelle che abbi ...

Cagni: “Spalletti al Napoli? Luciano allenatore esperto. Su Italia-Spagna…” Carmelo Barillà. Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli è sempre più lontano. La strada sembra in salita e le prestazioni di Insigne agli Europei con la maglia dell'Italia non fanno che aumentare ...

La mutazione sta facendo risalire in maniera lineare la curva dei contagi nel nostro Paese, dove comunque i numeri della pandemia restano bassi. Secondosono 5 le province sotto osservazione: Napoli, Lodi, Verona, Caltanissetta e Ascoli Piceno. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) segnala che nell'...... ma soprattutto mancano all'appello profili come l'analista informatico ein gestione, rendicontazione e controllo: tutti lavori che richiedono un profilo qualificato, non certo una ...Per il professore di malattie infettive dell'Università Statale di Milano e direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale Sacco, ci sarà una nuova ondata anche se ''non come quelle che abbi ...Carmelo Barillà. Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli è sempre più lontano. La strada sembra in salita e le prestazioni di Insigne agli Europei con la maglia dell'Italia non fanno che aumentare ...