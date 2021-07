Alessia Marcuzzi i programmi Mediaset che ha rifiutato di condurre (Di mercoledì 7 luglio 2021) Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset per, cito testuali parole, “dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti“. Ma quali sono stati questi fantomatici programmi che le erano stati proposti ed a cui lei avrebbe detto di no? A Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 7 luglio 2021)ha lasciatoper, cito testuali parole, “dopo 25 anni in, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi neiche mi venivano proposti“. Ma quali sono stati questi fantomaticiche le erano stati proposti ed a cui lei avrebbe detto di no? A

Advertising

trash_italiano : ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset - trashtvstellare : Alessia Marcuzzi: ecco i programmi che ha rifiutato a Mediaset e dove la rivedremo in tv #alessiamarcuzzi #mediaset - amperrino : Marcuzzi, dopo Mediaset c'è DiscoveryE alle Iene con Savino un volto nuovo - zazoomblog : Alessia Marcuzzi verso Discovery? Le indiscrezioni - #Alessia #Marcuzzi #verso #Discovery? - CheCucino_it : New post: Alessia Marcuzzi, sapete cosa prepara ogni mattina? La super colazione per il suo amore -