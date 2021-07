Troisi | gli attori più bravi e il caso Saman | vi dico tutto

(Di martedì 6 luglio 2021) Barbara De Rossi, premiata al Marefestival di Salina in onore di Massimo, si racconta: daa Beppe Grillo passando per il ddl Zan

C'è un nuovooggi? "Non credo ci sia. Il cinema italiano è fatto da bravissimi attori, ma ... E allora cosa manca? "Beh, manca la capacità di creare industria come invece fannoamericani. ...Quindi sabato 17 luglio (h 17) sarà la volta della relazione di Emanuelesu 'Il doppio volto ...appuntamenti presso Villa Artemide, in piazza Alessandro Volta a Frosolone.Organizzata dal vulcanico presidente comunale Giuseppe Del Cuore, il 25 Giugno scorso presso l’Agriturismo I Sabati di S.Donato di Lecce si è svolta la Serata Family di FIdC Frigole, un momento di agg ...Barbara De Rossi, premiata al Marefestival di Salina in onore di Massimo Troisi, si racconta: da Saman a Beppe Grillo passando per il ddl Zan ...